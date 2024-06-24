“استمتع من غير نت”.. كيف تلعب ماين كرافت الجافا 2024 Minecraft بدون إنترنت على الجوال؟

نجيب على تساؤل كيف تلعب ماين كرافت الجافا 2024 Minecraft بدون إنترنت على الجوال؟ خاصةً وأنها واحدة من أبرز ألعاب البناء الاستراتيجية التي تساعد الأطفال على وجه الخصوص والكبار أيضًا على التفكير وبناء خطوط استراتيجية من التفكير والإبداع؛ ما زالت تحتفظ اللعبة بشعبيتها الكبيرة بين اللاعبين من مختلف الأعمار والاهتمامات؛ يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة للاستمتاع باللعبة بدون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت، بل حتى بدون اتصال نهائي.

لعب ماين كرافت بدون إنترنت

يمكن لعب ماين كرافت بدون اتصال بالإنترنت، وذلك على أجهزة الهواتف الجوالة سواء كان نظام أندرويد أو آيفون، ولكن هناك بعض الميزات والسمات التي ستفوتك إذا اخترت اللعب بدون اتصال، لتتمكن من لعب Minecraft بدون اتصال بالإنترنت، يجب تشغيل اللعبة لأول مرة أثناء الاتصال بالإنترنت.

يمكن لجميع المستخدمين لعب Minecraft بدون إنترنت على الهاتف بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات المبسطة، على النحو التالي:

قم بفتح اللعبة على جهازك الجوال سواء كان أندرويد أو آيفون.

عند الوصول إلى الشاشة الرئيسية، حدد أو أنشئ عالمًا جديدًا.

املأ مربع الاسم باسمك المفضل.

اختر نمط اللعبة ومستوى الصعوبة المفضل لديك.

وذلك من خلال الخيارات الموجودة في القوائم المنسدلة على اليمين.

انقر فوق “إنشاء” لبدء تجربتك الممتعة في ماين كرافت.

تذكر أنه يجب عليك تشغيل اللعبة لأول مرة أثناء الاتصال بالإنترنت لتتمكن من اللعب بدون إنترنت لاحقًا.

كيفية تنزيل ماين كرافت على الجوال والكمبيوتر

لعبة ماين كرافت توفر العديد من الميزات الرائعة، لتنزيلها على جهاز الكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل.

اكتب “تحميل ماين كرافت” في شريط البحث.

انقر على الرابط الخاص بالتحميل الموجود على الموقع الرسمي للعبة.

اضغط على أيقونة “تحميل” لتثبيت الملف الخاص باللعبة.

بعد انتهاء التحميل، افتح الملف واضغط على أيقونة “تثبيت”.

بعد التثبيت، ستظهر أيقونة اللعبة على سطح المكتب.

يمكنك أيضًا تحميل لعبة ماين كرافت بسهولة على أجهزة المحمول المختلفة باتباع الخطوات التالية: