بعد تعديله.. جدول امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في جميع المحافظات، وذلك بعد إجراء مجموعة من التعديلات عليه، وفي هذا المقال إليكم جدول الامتحانات الجديد بعد إجراء التعديل عليه للتعرف على مواعيد إجراء الامتحانات في جميع المواد الدراسية وموعد انتهاء امتحانات الدور الأول من العام الدراسي الحالي.

تعديل جدول امتحانات السادس الاعدادي

بعد أن تم إعلان موعد بداية امتحانات السادس الإعدادي في العراق للدور الأول تم إجراء مجموعة من التعديلات عليه كما يلي:

كان يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو هو موعد امتحان الاحياء بالنسبة للشعبة العلمية.

تم إجراء التعديل الذي أدى إلى ترحيل جميع المواعيد الموجودة في الجدول يوم واحد.

لذلك بدأت الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى يوم الأحد بدلا عن يوم السبت.

تم إضافة عطلة عيد الغدير لتكون يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو.

بدلاً من عطلة عيد الغدير تم إضافة يوم الاثنين الأول من شهر يوليو ليكون يوم امتحانات بعد أن كان فارغاً.

جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق

بعد إجراء التعديلات على الجدول أصبحت مواعيد الامتحانات في جميع المواد الدراسية على النحو التالي: