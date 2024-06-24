دور على اسمك هنا ؟؟ .. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي بالعراق

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 تزايد عنه البحث خلال الآونة الماضية وذلك بعد أن قامت بطرح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام الحالي حيث يترقب العديد من المواطنين العراقيين إعلان الأسماء للحصول على الدعم المالي المطلوب، ويعد برنامج الدعم الاجتماعي من أهم البرامج التي تقدم للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى رابط منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وإذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

وستبدأ عملية البحث عن أسماء الوجبة السابعة.

حدد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختر المحافظة التي تتبع لها، وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

اضغط على أيقونة “الاستعلام” لعرض النتائج.

ستظهر أمامك أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

ومن خلال هذه الخطوات، يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كنت ضمن المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في إطار حديثنا عن لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لا بد أن ننوه إلى أن هناك عدد من الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها، وهي كالتالي:

يجب تقديم البطاقة الشخصية العراقية للشخص المتقدم الذي يرغب في الحصول على برامج الدعم الاجتماعي.

أن يكون لدى المواطن العراقي البطاقة التموينية، التي تتيح له الحصول على المساعدات.

أن يمتلك الشخص البطاقة الانتخابية، لضمان مشاركته في العملية الانتخابية في العراق.

يتعين تقديم السجل المدني لكل من الرجال والنساء عند التقديم للحصول على الدعم.

والجدير بالذكر أن وزارة العمل العراقية قد كشفت عن هذه المتطلبات لضمان استيفاء جميع الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.