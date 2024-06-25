2000 دينار.. بالخطوات طريقة التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 واهم الشروط

انتشر رابط التسجيل في منحة الطفل 2024 بالجزائر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن هذه المنحة، بهدف استفادة المواطنين من الدعم المقدم من الحكومة الجزائرية، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل، في ظل الغلاء الذي يعاني منه العالم وتعتبر هذه المنحة جزء من المبادرات التي تقدمها الجزائر لدعم محدودي الدخل وسنقوم بعرض شروط الحصول على هذه المنحة بالإضافة إلى توضيح خطوات التسجيل بها.

شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024

أعلنت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي في الجزائر عن مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على منحة الطفل لعام 2024، وهي:

المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

عمر المتقدم بين 6 و18 سنة.

يكون الطفل مقيم في الجزائر.

المتقدم مسجل مسبق لدى وزارة التضامن الاجتماعي في الجزائر.

يكون الطفل من ذوي الإعاقة أو مصاباً بأمراض مزمنة.

التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية عن إمكانية التقديم لمنحة الطفل 2024 من خلال رابط التسجيل المخصص، وذلك على النحو التالي:

زيارة موقع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر.

التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح في استمارة التقديم الإلكترونية.

تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على خيار التسجيل في منحة الطفل.

ستقوم الوزارة بفحص الطلبات للتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على الدعم وسيتم الرد على المتقدمين بقبول أو رفض طلباتهم.

المنحة عبارة عن مبلغ مالي يصرف لأسرة الطفل، وتتراوح قيمته بين 1500 و2000 دينار جزائري وسيتم منحها للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة سابقا، وتتم عملية فحص الطلبات بنزاهة وشفافية.