Iraq results لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول الرصافة ديالي صلاح الدين نينوي كل المحافظات

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول تتكثف معدلات البحث عنه في كل المحافظات العراقية حيث سيتم تفعيل خدمة البحث عن النتيجة عن طريق موقع نتائجنا الإلكتروني، وقد صرح المتحدث باسم الوزارة السيد كريم السيد من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة دجلة أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة لكل المحافظات خلال هذا الأسبوع، كما دعا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطمئنان وعدم القلق مشيرًا إلى ارتفاع نسب النجاح في العينات الأولية التي تم الانتهاء من تصحيحها، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

سيتم إتاحة الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني للطلاب من كل المحافظات من خلال لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، وقد مرت هذه الامتحانات بسلاسة دون حدوث أي مشاكل وذلك بسبب تعاون السادة العاملين بوزارة التعليم مع الأجهزة الأمنية، مما ساعد على إنجاح العملية الامتحانية كما تم تأمين الأظرف المغلقة وإجابات الطلاب لكي تصل إلى مراكز التصحيح بأمان دون أي مشاكل.

ويوفر موقع نتائجنا الوزاري خدمة البحث عن النتيجة فور الاعتماد والإعلان عن ظهورها لجميع المحافظات العراقية، وقد أنهى الطلاب هذه الاختبارات في يوم خمسة يونيو الحالي، لتبدأ بعدها عملية التصحيح وسط تنبيهات عديدة من الوزارة للعاملين بالتصحيح على أهمية الدقة خلال رصد الدرجات وتجميعها.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يستطيع جميع الطلاب الوصول الى نتائجهم خلال لحظات عند استخدام لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول الذي حددته وزارة التربية والتعليم واتباع هذه الخطوات: