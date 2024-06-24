بالإسم أو الرقم الامتحاني .. رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 استخرجها عبر موقع نتائجنا

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 يترقب الطلاب الإعلان عنها خلال أي لحظة، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان الرسمي عنها بعد أن تنتهي عملية تصحيح أوراق الإجابات وتجميع الدرجات ليتم بعد ذلك اعتماد النتيجة وتوفيرها على الموقع الرسمي التابع للوزارة، حتى يسهل على الطلاب الاستعلام عنها عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، ونوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 وذلك عبر منصة نتائجنا أو عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ويستطيع الطلاب الاستعلام باتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

ثم اختر أيقونة نتائج الامتحانات الموجودة بالقائمة الرئيسية.

اختر نتائج الثالث متوسط.

حدد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

ثم سجل اسمه والرقم الامتحاني بطريقة صحيحة.

راجع جميع البيانات المسجلة.

ثم انقر على زر عرض النتيجة.

خلال لحظات ستظهر الدرجات في كل المواد وستُحدَّد حالة الطالب إذا كان ناجحًا أم راسبًا

نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

كما توفر الوزارة رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عن طريق موقع نتائجنا الرسمي الذي يساعد الطلاب في الوصول إلى النتيجة خلال لحظات قصيرة وكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات: