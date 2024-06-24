رسميا رابط نتائج الصف التاسع 2024 صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية عبر الإدارة العامة للاختبارات

رابط نتائج الصف التاسع 2024 صنعاء يبحث عنها آلاف الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن ظهور النتيجة، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم اليمنية على توفير وتسهل الاستعلام عن النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني، كما توفر الوزارة العديد من الطرق الأخرى التي تساعد الطلاب في الوصول إلى نتائجهم من خلال الرسائل النصية أو التطبيقات الإلكترونية، ونوضح في السطور التالية الطرق الرسمية التي حددتها الوزارة للاستعلام عن النتيجة.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 صنعاء

تحرص وزارة التربية والتعليم في اليمن على توفير رابط نتائج الصف التاسع 2024 صنعاء حتى تكون عملية الاستعلام عن النتيجة سهلة وسريعة عن طريق البحث برقم الجلوس، ويمكن ذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم باليمن ، أو الإدارة العامة للاختبارات.

، أو الإدارة العامة للاختبارات. ثم انقر على زر نتائج الطلاب.

سجل السنة الدراسية 2024-2025.

بعد ذلك، سجل بيانات الطالب ورقم الجلوس.

تأكد من أن جميع البيانات صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

طرق أخرى للاستعلام عن نتائج الصف التاسع

بالإضافة إلى توفير وزارة التعليم رابط نتائج الصف التاسع 2024 صنعاء لتسهيل الوصول إلى النتيجة، فقد قامت الوزارة بتوفير طرق أخرى تتميز بالسهولة والسرعة في عملية الاستعلام، ونوضحها فيما يلي: