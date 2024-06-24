هسه ظهرت.. من هذا الرابط تستطيع الاستعلام والحصول على نتيجة الثالث المتوسط جميع عموم العراق

سوف يتم قريبا الإعلان عن نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط في العام الدراسي 2024 في محافظات النجف وبغداد والبصرة وكربلاء وجميع أنحاء العراق، يتم الآن الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع رفع الدرجات وإصدار نتائج الامتحانات الكترونيا بصيغة PDF خلال الأيام القادمة، لذلك في مقال اليوم سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر وما هي طريقة الاستعلام عن النتائج.

رابط الاستعلام النتائج

بعد ظهور نتائج الامتحانات، يمكن للطالب الاطلاع على نتيجته بكل يسر وسهولة عبر اتباع هذه الخطوات البسيطة:

يمكنك الدخول إلى هذا الرابط للحصول على نتائج الامتحانات للصف الثالث المتوسط الدور الأول.

بعد ذلك، يجب أن تنخفض لتجد قائمة بكافة المحافظات.

اضغط على رابط التنزيل.

اختر تنزيل من نتائجنا.

اختر المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

انقر على خيار تنزيل الملف بصيغة PDF.

بعد ذلك، يمكنك البحث عن نتيجة الطالب باستخدام الرقم الامتحاني أو الاسم الرباعي لتفادي أي تشابه في الأسماء.

نتيجة الثالث المتوسط

يتداول العديد من المواقع أنباء عن نشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في موقع نتائجنا، ولكن الوزارة نفت هذه الأخبار جملة وتفصيلا، ونصحت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاستنداد إلى هذه الأخبار غير الصحيحة، حيث تستمر عمليات التصحيح في المراقبة الداخلية حاليا، وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تطمح لانتهاء فحص الأوراق الامتحانية وإعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 في جميع أنحاء العراق خلال الأيام القادمة.