جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد 2024 .. “ثانوية عامة هتروح في داهية” !! بدل ساعتين بقا أربعة

سوف يتم تطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد 2024 خلال الساعات القادمة، وبناءً على ذلك تم تمديد فترة قطع النور نظرًا لشدة الإقبال والضغط الشديد على الكهرباء بشكل مستمر بالأخص في فصل الصيف، وبناءً على ذلك تم تحديد مواعيد مخصصة لجداول قطع الكهرباء في جميع الأماكن المصرية حتى يمكن للمواطنين، أخذها في الاعتبار ومعرفتها لتجنب أي فعل مثل الخروج من المنزل أو أي أشياء من هذه.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد 2024

في الفترة الحالية فقد يعاني طلاب الثانوية العامة من قطع الكهرباء بشكل مستمر، نظرًا لأن ذلك يؤثر عليهم بشكل كبير جدًا، والمدة الزمنية التي يتم قطع الكهرباء بها تمنع الطالب من تأدية أي أمور في هذا التوقيت، على الرغم من ذلك فأن مع بداية تطبيق هذا الجدول الجديد، سوف يتم قطع الكهرباء في الأماكن لمدة لا تقل عن 3 ساعات متواصلين كما هو موضح لكم في التالي:

يتم قطع النور من الساعة 12:00 للساعة 3:00 عصرًا.

بينما من يقطع لديه النور سابقًا في توقيت من 4:30 سوف يستمر حتى 7:30 مساءً.

ويستمر الجدول كما هو ولكن بدلًا من ساعتين سوف يكون 3 ساعات متواصلين.

تأثير جدول تخفيف الأحمال على طلاب الثانوية العامة 2024

يعتبر جدول تخفيف الأحمال لديه تأثير شديد جدًا على طلاب وطالبات الثانوية العامة، وبالتالي فقد بدأت بالفعل المعاناه على جميع الطلاب بداية من هذه الأوقات، نظرًا لزيادة مدة قطع الكهرباء في الكثير من الاماكن على مستوى جمهورية مصر العربية.