“هاتف الشعب بـ 1500 جنيه” من نوكيا بكاميرا رهيبة وشاشة تاتش وتصميم يخطف الأنظار!

طألقت شركة نوكيا مجددا وبدأت تستعيد مكانتها الكبيرة وخاصة أن لها جمهور كبير من المستخدمين والمحبين لهواتفها المحمولة، و هي أيضاً ما زالت تعمل على صناعة اجود الهواتف المحمولة الذكية وغير الذكية مع مراعاة أن تكون أسعارها مناسبة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أفضل موبايل Nokia للغلابة بكاميرا وتاتش.

مواصفات هاتف Nokia C1 2nd Edition

يشتمل هاتف Nokia C1 2nd Edition على العديد من المواصفات الرائعة والتي تناسب الكثيرين منها ما يلي.

اسم الهاتف Nokia C1 2nd Edition عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM بلوتوث يدعم واي فاي يدعم راديو يدعم نوع الشاشة TFT حجم الشاشة ٦,٤ بوصة نوع المعالج Unisoc SC7731e عدد الكاميرات الكلية اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل سعة تخزين خارجية يدعم الشبكات التي يدعمها يدعم كل من G2,G3

مميزات وعيوب هاتف Nokia C1 2nd Edition

ويعد هاتف Nokia C1 2nd Edition مليئ بالمميزات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

حيث أن من أول مميزات ذلك الهاتف أنه أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً لتمنحك رؤية واضحة.

وأيضا يدعم معالج لقوي لممارسة الألعاب الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

وكذلك أيضاً يدعم كاميرتين ذات جودة عالية تمنحك صورة سيلفي وأخرى شخصية واضحة وجميلة.

ولكن يعيبه بعض الأشياء أبرزها أنه لا يدعم خاصية الشحن السريع للبطارية.

وأيضا يعيبه أنه لا يدعم شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس مما يؤثر ذلك على سرعة الإنترنت.

وأيضا تستغرق البطارية وقت طويل حتى تصل إلى تمام الشحن.

يتوافر ذلك الهاتف بأشكال متعددة وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Nokia C1 2nd Edition