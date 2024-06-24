“هاتف الشعب بـ 1500 جنيه” من نوكيا بكاميرا رهيبة وشاشة تاتش وتصميم يخطف الأنظار!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“هاتف الشعب بـ 1500 جنيه” من نوكيا بكاميرا رهيبة وشاشة تاتش وتصميم يخطف الأنظار!

طألقت شركة نوكيا مجددا وبدأت تستعيد مكانتها الكبيرة وخاصة أن لها جمهور كبير من المستخدمين والمحبين لهواتفها المحمولة، و هي أيضاً ما زالت تعمل على صناعة اجود الهواتف المحمولة الذكية وغير الذكية مع مراعاة أن تكون أسعارها مناسبة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أفضل موبايل Nokia للغلابة بكاميرا وتاتش.

مواصفات هاتف Nokia C1 2nd Edition

  • يشتمل هاتف Nokia C1 2nd Edition على العديد من المواصفات الرائعة والتي تناسب الكثيرين منها ما يلي.
اسم الهاتفNokia C1 2nd Edition
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
راديويدعم
نوع الشاشةTFT
حجم الشاشة٦,٤ بوصة
نوع المعالجUnisoc SC7731e
عدد الكاميرات الكليةاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٥ ميجا بيكسل
سعة تخزين خارجيةيدعم
الشبكات التي يدعمهايدعم كل من G2,G3
Nokia C1 2nd Edition
Nokia C1 2nd Edition

مميزات وعيوب هاتف Nokia C1 2nd Edition

ويعد هاتف Nokia C1 2nd Edition مليئ بالمميزات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

  • حيث أن من أول مميزات ذلك الهاتف أنه أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً لتمنحك رؤية واضحة.
  • وأيضا يدعم معالج لقوي لممارسة الألعاب الإلكترونية بكل سهولة ويسر.
  • وكذلك أيضاً يدعم كاميرتين ذات جودة عالية تمنحك صورة سيلفي وأخرى شخصية واضحة وجميلة.
  • ولكن يعيبه بعض الأشياء أبرزها أنه لا يدعم خاصية الشحن السريع للبطارية.
  • وأيضا يعيبه أنه لا يدعم شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس مما يؤثر ذلك على سرعة الإنترنت.
  • وأيضا تستغرق البطارية وقت طويل حتى تصل إلى تمام الشحن.
  • يتوافر ذلك الهاتف بأشكال متعددة وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Nokia C1 2nd Edition

  • أما عن سعر ذلك الهاتف المحمول فهو يعد من أهم وأبرز مميزاته، وذلك لأنه من المتوقع أن يتم بيع ذلك الهاتف مقابل سعر رخيص جدا وهو ١٥٠٠ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
  • وبذلك يكون سعره مناسبا جدا للفئات الوسطى والفقيرة.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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