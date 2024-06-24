وزارة الموارد تحدد موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر وشروط أهلية الدفعة 31

ينتظر الكثيرون من مستفيدي الضمان المطور بفارغ الصبر موعد صرف الضمان لهذا الشهر، وجاء الإعلان بتأكيد استمرار البرنامج في مراجعة حالات المستفيدين والتحقق من الأهلية، ومن خلال الأسطر التالية نبين أهم شروط الاستحقاق التي يبنى عليها البرنامج الاستحقاق، وموعد نزول الدفعة القادمة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بياناً هاماً حول موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للدفعة 31، حيث أكدت الوزارة على موعد صرف الرواتب، والذي يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي.

وقد أشارت الوزارة إلى إمكانية تقديم الرواتب في وقت مبكر أو تأجيلها ليوم واحد فقط في حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، وبناءً على ذلك، فإنه من المتوقع أن يتم إيداع رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر في يوم 1 من شهر يوليو 2024، الذي يوافق يوم الإثنين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تطبق وزارة الموارد العديد من الشروط على المتقدمين للحصول على الضمان المطور في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للضوابط المحددة، حيث تشتمل الشروط على التالي:

يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على الجنسية السعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيم دائما في المملكة. لا يجب أن يتجاوز دخل المتقدم الشهري الحد المحدد لاستحقاق الدعم. يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات اللازمة لاستكمال عملية الطلب. يجب على المتقدم الالتزام بجميع المعايير والشروط التي يفرضها البرنامج.

هذه الشروط تمثل خطوة هامة في تحديد أهلية المتقدمين للحصول على الضمان المطور في المملكة العربية السعودية، ومن المهم الامتثال لهذه الشروط لضمان تلقي الدعم بشكل صحيح ودون توقف.