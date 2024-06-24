لينك Yamenexam نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس كل المحافظات

يشغل بال الطلاب في الفترة الحالية ظهور نتائج الصف التاسع اليمن، والتي سيتم الحصول عليها بشكل إلكتروني عبر رابط الاستعلام المعلن من وزارة التعليم باليمن، حيث أشارت إلى أن النتيجة سيتم تقديمها إلى الطلاب خلال تلك الأيام، ولهذا فإن الجميع يشعر بالقلق والخوف الشديد لقرب ظهور النتيجة، كما أن أولياء الأمور يراودهم نفس الشعور، وذلك للاطمئنان على أبنائهم خلال تلك المرحلة المهمة في حياة الطالب الدراسية.

نتائج التاسع في اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لكي يبدأ الطلاب في استخراج نتائج الصف التاسع اليمن عند رفعها على الموقع الإلكتروني، يجب تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية للحصول على النتيجة في أسرع وقت، وتلك الإجراءات تعد عبارة عن الآتي:

يتم الانتقال في البداية إلى موقع وزارة التعليم باليمن.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الانتقال إلى موقع الإدارة العامة الخاص بالاختبارات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط بعد ذلك على زر نتائج الامتحانات.

يلزم تحديد الصف الدراسي واختيار نتائج الصف التاسع.

ثم يبدأ الطالب في تدوين الاسم ورقم المقعد بصورة صحيحة.

ثم يقوم الطالب بالضغط على زر إظهار النتيجة.

لينك Yamenexam نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أوضحت وزارة التعليم أن عملية تصحيح الأوراق ومراجعتها لم يتم الانتهاء منها، وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن النتيجة للطلاب، والتي ستكون متاحة عبر موقع Yamenexam، وحتى يتم استخراجها من خلال هذا الموقع يلزم تنفيذ الآتي: