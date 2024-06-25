الخطوات وأهم الشروط.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت فى الجزائر 2024

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الجزائرية عن إتاحة التقديم لمنحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، وذلك بهدف دعم وتمكين هذه الفئة من السيدات وتأتي هذه المنحة كمساعدة مادية للمرأة الجزائرية التي لا تعمل وليس لديها أي مصدر دخل، وقد وضعت وزارة التضامن عدة شروط لابد من توافرها حتي يتم الحصول على هذه المنحة، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم أهم الشروط وطريقة التقديم.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت

من أهم شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت منها ما يلي:

تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

الإقامة بشكل دائم في الجزائر.

ألا تكون السيدة عاملة أو صاحبة نشاط تجاري.

ألا يكون لها أي مصدر دخل ثابت.

حاصلة على شهادة جامعية أو معادلة لها.

تكون متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

من أهم الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت منها ما يلي:

صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة الإقامة.

شهادة الميلاد.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادتان عائلتان للمتزوجة.

شهادة الطلاق للمرأة المطلقة، وشهادة وفاة الزوج للمرأة الأرملة.

شهادة تثبت عدم العمل (شهادة عدم قيد في الضمان الإجتماعي أو شهادة من صاحب العمل).

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

لمعرفة خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت تابع ما يلي: