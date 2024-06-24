طريقة استعلام كشوفات نقل النفوس العراق وما هي الشروط الاستفادة من هذه الخدمه

يبحث عدد كبير من الأفراد في العراق عن عنوان كشوفات نقل النفوس حيث أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن دولة جديدة لنقل النفوس والتي تشمل المقبولين في الخدمة من مختلف محافظات العراق لتحديث بياناتهم الشخصية وعنوانه إذا تم الانتقال بين المحافظات، وذلك بهدف إطلاق جوالات بانتظام لضمان معرفة نتائج الجميع في قبولهم بالجولة الحالية، لذلك سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن كشوفات نقل النفوس في العراق وما هي الشروط المطلوبة.

كشوفات نقل النفوس في العراق

عند الحديث عن الكشوفات نقل النفوس في العراق فان استخراج الكشوفات يتطلب عدة خطوات إلكترونية تتمثل فيما يلي:

● اضغط على بوابة المواطن الحكومية بالعراق ثم اختار الوجبة المطلوبة.

● وأدخل جميع البيانات اللازمة لاستخراج الكشوفات وسوف يتم العرض بشكل مباشر بعد التاكد من صحه البيانات.

● ويمكن ان تعرف اذا تم قبولك الوجبة الجديدة أم لا

شروط خدمة نقل النفوس

توجد عدة شروط تضعها الحكومة لكي يتم الاستفادة من خدمة نقل النفوس في العراق وهي كالتالي:

● يجب أن يكون الشخص من مواطني العراق والسن لا يقل عن 18 سنة كحد ادنى.

● ويجب أن يقيم بشكل دائم في العراق ويجب أن يلتزم بعدة معايير تضعها وزارة الداخلية.

● ويحمل الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل نقل النفوس بالعراق.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في خدمات نقل النفوس

عند التسجيل في نقل النفوس في العراق يجب ان تقدم عدة أوراق ومستندات هامة من منها ما يلي:

● صورة اثبات اقامة.

● صورة من الهوية التعريفية للمتقدم وتكون سارية.

● وصورة من عقد الإيجار الذي يعيش به في حاله العقار المستأجر.

● موافقة من جهة العمل الحالية وفي حالة الدراسة تقديم موافقة من المؤسسة التعليمية التابع لها الطالب.