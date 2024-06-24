متى عرض مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس والحلقه الاولى على القنوات الفضائيه

hana masoud تاريخ النشر تصنيف منوعات
متى عرض مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس والحلقه الاولى على القنوات الفضائيه

ابحث العديد من عشاق المسلسلات التركية التاريخية عن موعد عرض مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس بعد ان حقق خرواجا كبيرا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي واصبح حديثا الجميع لانهم مسلسل يعرض عدد كبير من الاحداث المتشابكة والجذابة التي جعلت المشاهدين يترقبون لمعرفه الحلقات القديمة لمتابعه الاحداث المثيرة من هذا المسلسل الذي يتناول مراحل تأسيس الدولة العثمانية بالتفاصيل كامله والمعارك والحروب التي يخوضها البطل عثمان في اطار درامي يجذب الجماهير لذلك سوف نتعرف على موعد المسلسل والقنوات الناقلة له خلال الفقرات التالية

ابطال مسلسل قيامه عثمان الموسم السادس

المسلسل يضم عدد كبير من النجوم الى اتراك الذين استطاعوا اخراج العمل بهذه الصورة الضخمة التي نالت على اعجاب الجميع ومن اهم هؤلاء الابطال بوراك اوزحفيت ويشاركه عدد من النجوم منهم يغيت وشان وسرحات كليتش وسيدا يلدز وتربال توكايف وامين عرسي وبراكت تشيليك وكذلك بريك ارشير وميراي اكاي وتشيليا وغيرهم من النجوم الذين استطاعوا المشاركة في هذا العمل ليصبح من اهم اعمال الدراما التركية التاريخية التي يتابعها الملايين من مختلف الدول

مواعيد عرض مسلسل قيامه عثمان

المسلسل يعرض على عدد من القنوات التركية مثل قناه أي تي في في تمام الساعة 8:00 مساء وتعاد الحلقة مدبلجه الى اللغة العربية على عدد من القنوات العربية في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية لذلك سوف نعرض تردد لقنوات الناقلة لمسلسل قيامه عثمان
● تردد قناه أي تي في على القمر الصناعية النايل سات 12652
● تردد قناه ام الدنيا على القمر الصناعي النايل سات يكون 1252
● قناه اليرموك على القمر الصناعي النايل سات من خلال تردد 11678

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hana masoud

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