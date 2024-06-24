متى عرض مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس والحلقه الاولى على القنوات الفضائيه

ابحث العديد من عشاق المسلسلات التركية التاريخية عن موعد عرض مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس بعد ان حقق خرواجا كبيرا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي واصبح حديثا الجميع لانهم مسلسل يعرض عدد كبير من الاحداث المتشابكة والجذابة التي جعلت المشاهدين يترقبون لمعرفه الحلقات القديمة لمتابعه الاحداث المثيرة من هذا المسلسل الذي يتناول مراحل تأسيس الدولة العثمانية بالتفاصيل كامله والمعارك والحروب التي يخوضها البطل عثمان في اطار درامي يجذب الجماهير لذلك سوف نتعرف على موعد المسلسل والقنوات الناقلة له خلال الفقرات التالية

ابطال مسلسل قيامه عثمان الموسم السادس

المسلسل يضم عدد كبير من النجوم الى اتراك الذين استطاعوا اخراج العمل بهذه الصورة الضخمة التي نالت على اعجاب الجميع ومن اهم هؤلاء الابطال بوراك اوزحفيت ويشاركه عدد من النجوم منهم يغيت وشان وسرحات كليتش وسيدا يلدز وتربال توكايف وامين عرسي وبراكت تشيليك وكذلك بريك ارشير وميراي اكاي وتشيليا وغيرهم من النجوم الذين استطاعوا المشاركة في هذا العمل ليصبح من اهم اعمال الدراما التركية التاريخية التي يتابعها الملايين من مختلف الدول

مواعيد عرض مسلسل قيامه عثمان

المسلسل يعرض على عدد من القنوات التركية مثل قناه أي تي في في تمام الساعة 8:00 مساء وتعاد الحلقة مدبلجه الى اللغة العربية على عدد من القنوات العربية في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية لذلك سوف نعرض تردد لقنوات الناقلة لمسلسل قيامه عثمان

● تردد قناه أي تي في على القمر الصناعية النايل سات 12652

● تردد قناه ام الدنيا على القمر الصناعي النايل سات يكون 1252

● قناه اليرموك على القمر الصناعي النايل سات من خلال تردد 11678