ظهرت بشكل مركزي لجميع المحافظات “بدون رقم امتحاني نتائج الثالث متوسط 2024” أعرف بسرعة جبت كام

ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا بشكل ملحوظ عن الاستعلام بدون رقم امتحاني نتائج الثالث متوسط 2024 حيث أتاحت وزارة التربية العراقية امكانية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بدون الرقم الامتحاني وذلك من خلال موقع ملازمنا الرسمي ، وتعمل وزارة التربية العراقية على تسهيل عمليات الحصول على النتائج إلكترونيًا لتخفيف الأعباء على جميع الطلاب وأولياء الأمور وذلك بدلًا من الذهاب للمدرسة والحصول علي النتيجة وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بدون الرقم الامتحاني.

بدون رقم امتحاني نتائج الثالث متوسط 2024

يستطيع طلاب وطالبات الثالث المتوسط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط رسميًا بدون الرقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية العراقية ، وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط في الكثير من المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة ، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بدون الرقم الامتحاني للطالب.

أولًا ادخل عبر موقع نتائجنا الرسمي.

ثم قم بتحديد “نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024”.

ثم قم بالضغط على المحافظة التابع لها الطالب.

ثم اضغط علي تحميل النتيجة.

تظهر جميع كشوفات الناجحين في الصف الثالث المتوسط

موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط وذلك خلال الساعات القادمة حيث سيتم إعلان كافة النتائج في جميع المحافظات العراقية خلال الأسبوع الجاري بشكل كبير وذلك بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة في كافة المحافظات ، وسيتم اعلان النتائج في وقت واحد حيث أن إعلان النتائج سيتم بصورة مركزية.