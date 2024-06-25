دلعي أولادك في الصيف.. طريقة عمل آيس كريم فانيليا بطعم احلى من الجاهز 

مع إرتفاع درجات الحرارة يرغب الكثير يرغب الكثير من الأشخاص فى تناول المثلجات وخاصه الآيس كريم، ويعد الآيس كريم من الأطعمة المفضلة لدي الكبار والصغار ويتميز بطعم منعش ولذيذ، لذا تزايد عمليات البحث من قبل الكثير من السيدات حول معرفة طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم طريقة سهلة لعمل آيس كريم الفانيليا مثل الجاهز واحلى.
طريقة عمل آيس كريم فانيليا
لتحضير آيس كريم الفانيليا بطريقة بسيطة ولذيذة حتي تسعدين أطفالك في الصيف، احضري فقط المقادير التالية:
- 2 و ¼ كوب حليب.
- 1 كوب كريمة خفق ثقيلة.
- ¾ كوب سكر أبيض.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- ضعي الحليب، والكريمة، والسكر في وعاء على نار خفيفة.
- قلبي المكونات باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح الخليط ساخن.
- تأكدي من عدم غليان الخليط.
- ارفعي الوعاء عن النار واتركيه يبرد قليلا.
- أضيفي الفانيليا وقلبي جيدا.
- صبي الخليط في وعاء محكم الإغلاق.
- ضعيه في الثلاجة واتركيه يبرد لمدة 4 ساعات على الأقل، أو طوال الليل.
- بعد أن يبرد الخليط، ضعيه في آلة تحضير الآيس كريم واتبعي تعليمات الشركة المصنعة.
- إذا لم يكن لديك آلة تحضير آيس كريم، يمكنك سكب الخليط في وعاء أو قالب ووضعه في الفريزر.
- و كل 30 دقيقة، أخرجي الوعاء من الفريزر وقلبي الخليط باستخدام شوكة أو ملعقة الآيس كريم.
- كرري العملية حتى يتماسك الآيس كريم.
- بعد التجميد، قدمي الآيس كريم الفانيليا في أكواب التقديم.
- يمكنك تزيينه بشرائح الفواكه أو شرائح الشوكولاتة حسب الرغبة لإضافة المزيد من النكهة والجمال.