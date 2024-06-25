دلعي أولادك في الصيف.. طريقة عمل آيس كريم فانيليا بطعم احلى من الجاهز 

مع إرتفاع درجات الحرارة يرغب الكثير يرغب الكثير من الأشخاص فى تناول المثلجات وخاصه الآيس كريم، ويعد الآيس كريم من الأطعمة المفضلة لدي الكبار والصغار ويتميز بطعم منعش ولذيذ، لذا تزايد عمليات البحث من قبل الكثير من السيدات حول معرفة طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم طريقة سهلة لعمل آيس كريم الفانيليا مثل الجاهز واحلى.

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

لتحضير آيس كريم الفانيليا بطريقة بسيطة ولذيذة حتي تسعدين أطفالك في الصيف، احضري فقط المقادير التالية:

2 و ¼ كوب حليب.

1 كوب كريمة خفق ثقيلة.

¾ كوب سكر أبيض.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير