الموعد المنتظر.. موعد بث الموسم السادس من قيامة عثمان.. تمتع بأحدث الأجزاء من المسلسل التاريخي والحلقة رقم 165

من المتوقع عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان في عام 2024، وستعلن القنوات المختلفة عن جدولها الزمني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدى خمسة مواسم متتالية، انتهى الموسم الخامس بفضول كبير من قبل محبي الدراما التاريخية، مما يجعل انتظارهم للموسم الجديد مثار اهتمام عالمي، يعد مسلسل قيامة عثمان من أبرز الإنتاجات التركية التاريخية في السنوات الأخيرة، حيث حقق شعبية كبيرة ونجاح استثنائي، مما جعله محط انتباه المتابعين للدراما التاريخية بشكل عام.

موعد عرض الموسم الجديد من المسلسل

من المتوقع أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في شهر نوفمبر من العام 2024 القادم، حيث بدأ فريق العمل بالفعل في تصوير الأحداث الجديدة لهذا الجزء نحن ننتظر بشغف عرضه عبر القنوات المختلفة، سواء التركية أو العربية، خلال الفترة القادمة.

القنوات الناقلة للمسلسل

بفضل نجاح مسلسل قيامة عثمان اللافت عبر المواسم السابقة، تقوم العديد من القنوات التركية والعربية بعرض أحداث الجزء السادس من العمل الدرامي هذا، بهدف جذب جمهور أكبر واسع، يحظى المسلسل بشعبية هائلة في الوطن العربي والعالم أجمع، مما دفع العديد من القنوات الفضائية من مختلف البلدان إلى بثه، ومن بين أبرز تلك القنوات قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، لتتمكن من متابعة أحداث المسلسل، يمكنك تحديد ترددات هذه القنوات كالتالي، تردد قناة ATV التركية على نايل سات: