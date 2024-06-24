وزارة التربية العراقية تٌوضح متى تنتهي اختبارات السادس الاعدادي بالعراق 2024؟ .. أعرف التفاصيل

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد انتهاء اختبارات السادس اعدادي بالعراق 2024 لجميع المراحل الدراسية حيث قد قام الطلاب بأداء الامتحانات في يوم 8 يونيو 2024 وتستمر حتى 2 يوليو 2024 ومن خلال مقالنا الاتي سوف نستعرض جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي وموعد انتهاء هذه الاختبارات.

متى تنتهي اختبارات السادس الاعدادي بالعراق 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بعراقية عن موعد امتحانات السادس الاعدادي بالعراق 2024 لجميع المحافظات العراقية وفقا للجدول التالي:

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 امتحان التربية الإسلامية للشعب العلمية.

يوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024 امتحان التربية الإسلامية للشعب الأدبية والفنون.

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان اللغة العربية للشعب العلمية.

يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 امتحان اللغة العربية للشعب الأدبية والفنون.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية للشعب العلمية.

يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية للشعب الأدبية والفنون.

يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان الاحياء للشعب العلمية.

يوم الاحد 23 يونيو 2024 امتحان التاريخ للشعب الأدبية والفنون.

يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 امتحانات الرياضيات للشعب العلمية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو للشعب الادبية والفنون.

يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 امتحانات الكيمياء للشعب العلمية.

يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 امتحان الجغرافيا للشعب الأدبية والفنون.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحانات الفيزياء للشعب العلمية.

يوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 امتحان الاقتصاد للشعب الأدبية وامتحان الفن البيئي لشعبة الفنون.

وأخيرا امتحانات اللغة الفرنسية للشعبتين العلمية والأدبية تقام يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

وبالتالي سوف تنتهي اختبارات السادس الاعدادي يوم 2 يوليو 2024 بجميع المحافظات العراقية.