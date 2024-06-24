مميزات الوتساب الذهبي النسخة الأخيرة 2024 متوافقه مع جميع الاجهزة بدون حظر

الوتساب الذهبي يوفر لك عدد كبير من المميزات التي لن تجدها في اي تطبيق اخر لذلك فهو يحظى باهتمام عدد كبير من المستخدمين في مختلف دول العالم، ويعد من التطبيقات الأكثر تحميلا حيث أنه يواجه عدد كبير من التحميلات وحاز على اعجاب عدد كبير من الافراد، لذلك سوف نعرض لكم مميزات الوتساب الذهبي خلال الفقرات التالية.

مميزات الوتساب الذهبي

يحتوي الوتساب الذهبي على العديد من المميزات خاصة ما يتعلق بالأمان والخصوصية، حيث يوفر لك إخفاء أشياء كثيره عن الأفراد مثل إخفاء ظهور ظهورك على الوتساب او إخفاء انك شاهدت الحالة لاحد الأصدقاء او إخفاء أنك تكتب رسالة او تقوم بتسجيل صوتي واخفاء اذا قمت بقراءتها بالفعل حيث يمكن ان نتعرف على عدة مميزات تشمل ما يلي:

● من اهم مزايا الوتساب الذهبي انه يكافح الحظر بعد تحديث الاصدار الجديد 2.19.

● يوفر لك وظيفة جديدة تسمح لك بقفل البرنامج مما يساعد على تعزيز الخصوصية.

● القدرة على تشغيل السجلات المنقولة دون الحاجة إلى الضغط على تشغيل.

طريقه عمل نسخ احتياطي قبل تنزيل الوتساب الذهبي

● عند تحميل الوتساب يجب ان تأخذ بعض الاعتبارات قبل تحديث الوتساب الذهبي حتى لا تفقد معلومات حسابك السابق.

● حيث ان ذلك يتطلب منك عمل نسخة احتياطية من محادثات الواتس الاصليه من خلال الضغط على اعدادات الواتس.

● ثم اختيار الدردشات ثم الضغط على النسخ الاحتياطي للدردشه واعادة تسمية ملف الواتساب الذهبي وادخل الى ملفاتي.

● ثم اضغط على التخزين الداخلي ويبحث عن ملف الواتساب ثم اضغط عليه مطول وقم باعادة التسمية من خلال الثلاث نقاط في القائمه العلويه واستبظل المصطلح الواتساب بكلمة واتساب بلس.

● ثم اضغط على التالي