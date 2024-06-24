ألحق .. “شاومينج بيغشش الطلاب” حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

تزعم العديد من صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 والتي من المقرر ان يؤديها الطلاب بعد غد، وتعتبر اللغة الأجنبية الثانية لا تقتصر على مادة واحدة فقط للجميع بل تشمل مواد اللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية والاسبانية والصينية وجموعها الكلي 40 درجة، ومن خلال مقالنا الاتي سوف نتكلم عن حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية وهل فعلا هذا صحيح ام لا.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

من الجدير بالذكر ان يؤدي طلاب الثانوية العامة مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يونيو 2024 وفقا للمواصفات المتعارف عليها من المركز القومي للامتحانات وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على جميع الإدارات بالالتزام بالإجراءات وعدم السماح للطلبة بالدخول للجان بكتب او ملازم او هاتف محمول.

وقد اكدت وزارة التربية والتعليم على عدم صحة خبر تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية وانه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن صفحات الغش المتداولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت على ان الامتحانات تسير بشكل هادئ ومنتظم وعلى الطالب الا يتبع هذه الصفحات بل يجتهد لينجح ويوضع في المكانة التي يستحقها بمجهوده الشخصي.

موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

من المقرر ان يتم عقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 حسب الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم ويكون الامتحان لمدة ساعتين بداية من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الحادية عشر صباحا.