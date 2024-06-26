فرحة النجاح| نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 بطرق جديدة اعرف نتيجتك الآن

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 ينتظر الكثير من طلاب الصف الثالث متوسط عراق وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الامتحانات للاطمئنان علي درجاتهم في كافة المواد التي تم تأدية الامتحانات بها، بجانب عن الكثير منهم يقوم بالبحث المتزايد علي محرك البحث جوجل للكشف عن النتيجة لذلك أوضحت وزارة التربية أن النتائج سوف تظهر علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لذلك في هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل معرفة نتيجة الثالث المتوسط العراق.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

أكدت وزارة التربية العراقية ظهور نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط خلال الأسبوع الثاني بعد إجازة عيد الأضحى المبارك رسميًا علي موقع نتائجنا، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والقيام برصد الدرجات، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل ثم عرض النتيجة لكافة الطلاب رسميًا متمنين كل النجاح والتوفيق لطلابنا الأعزاء.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024

يتم الكشف عن نتيجة الصف الثالث متوسط العراق من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اختيار نتائج الامتحانات.

تحديد الاستعلام عن نتائج المرحلة المتوسطة الصف الثالث متوسط .

. كتابة العام الدراسي الحالي وتدوين اسم الطالب رباعي بطريقة صحيحة والمحافظة التابع لها.

إدخال رَقَم الجلوس و التأكد من صحة البيانات.

بعدها يتم القيام بالنقر علي كلمة عرض النتيجة.

سوف يتم عرض النتيجة بالكامل فور ظهورها حتي يتعرف الطالب عن جميع درجاته في كافة المواد التي تم الاختبار فيها ومعرفة المجموع الذي تم الحصول عليه من المجموع الكلي.

رابط استخراج نتيجة امتحانات الصف الثالث متوسط بالعراق

أتاحت وزارة التربية العراقية رابط إلكتروني رسمي للوزارة لكافة الخدمات التعليمية للطلاب أولياء الأمور للاستعلام والاقتراحات وإرسال الشكاوى ومعرفة سير العملية التعليمية وموعد امتحانات الطلاب ومعرفة نتائج الاختبارات بكل سهولة ويسر اختصارا للوقت لذلك قامت الوزارة بتفعيل رابط نتيجة الثالث المتوسط.

المواد الدراسية للصف الثالث متوسط العراق

المواد الاجتماعية.

التربية الدينية.

مواد الفيزياء.

اللغة العربية.

الكيمياء.

اللغة الانجليزية.

الرياضيات.

مادة الأحياء.

نتائج الثالث متوسط العراق من موقع نتائجنا

الدخول علي رابط موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

اختيار نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول.

الدور الاول. تحديد المحافظة التابع لها الطالب او الطالبة.

تنزيل النتيجة بالكامل ملف pdf .

القيام بحفظ الملف علي جهازك.

بعدها يتم عرض النتيجة ومعرفة الدرجات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 بطرق جديدة اعرف نتيجتك الآن.