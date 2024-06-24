أعرفها بسرعة .. ظهرت في عدن وصنعاء “رابط نتائج التاسع في اليمن 2024” بالاسم

يبحث الكثير من طلاب وطالبات التاسع في اليمن خلال الساعات الاخيرة الماضية عن رابط نتائج التاسع في اليمن 2024 حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع في اليمن خلال الساعات القليلة القادمة وذلك بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة في جمع المحافظات اليمنية ، ومن المتوقع أن يتم رصد جميع درجات الطلاب إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وخلال السطور التالية نكشف عن رابط نتائج التاسع في اليمن 2024.

رابط نتائج التاسع في اليمن 2024

يترقب جميع طلاب التاسع في اليمن في قلق شديد موعد إعلان نتائج التاسع في جميع المحافظات اليمنية خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث لم تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب حتى الآن ومن المتوقع أن يتم رصد درجات الطلاب عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات ويستطيع الطلاب الحصول على النتائج عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر رابط موقع الإدارة العامة للاختبارات. ثم اضغط على “نتائج” في مقدمة الصفحة الرئيسية. ثم قم باختيار نتائج التاسع. ثم قم بتحديد السنة الدراسية الحالية. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع في اليمن 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل جميع أولياء أمور الصف التاسع في اليمن عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وذلك للاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن والتي تظهر خلال الساعات القليلة القادمة ويتمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة.