برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024 عبر موقع الوزارة والرسائل النصية (SMS)

ينتظر طلاب الصف التاسع في اليمن بفارغ الصبر إعلان نتائج التاسع في اليمن 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد صدور النتائج، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن النتائج ستكون متاحة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024:

قم بالذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم انتقل إلى قسم “خدمات الطلاب”.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”.

ثم اختر خيار “نتائج التاسع دور أول 2024”.

بعد ذلك أدخل رقم جلوس الطالب والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

ثم انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

بعد ذلك ستظهر واجهة جديدة توضح بيانات الطالب بالإضافة إلى نتيجته النهائية في المواد المقررة.

استخراج نتائج التاسع في اليمن

أتاحت وزارة التربية والتعليم عدة طرق للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للطلاب، بما في ذلك رابط نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024، تتيح الوزارة خدمة الرسائل النصية (SMS) كوسيلة بسيطة للتعرف على نتائج الامتحانات، يمكن تفعيل هذه الخدمة الآن عن طريق الاتصال بالرقم “161” وإعطاء المندوب الخاص بوزارة التربية والتعليم رقم جلوس الطالب، كما يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس عبر نفس الرقم “161”، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال التوجه إلى المدرسة الخاصة بالطالب، وذلك نظرًا لصعوبة الوصول إلى الموقع الإلكتروني بسبب الضغط الكبير الناتج عن بدء ظهور النتائج.