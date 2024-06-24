لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة علي القمر نايل سات والقمر عرب سات2024

تعتبر قناة وناسة هي قناة فضائية و مميزة وتقوم بعىرض أناشيد تعليمية و هادفة لكافة الأطفال ، وقد تمكنت قناة وناسة في خلال مدة قصيرة في أن تحصل على شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تقوم بالعمل على القيام بتقديم محتوى متميزو يساعد على تعليم جميع الأطفال القيم الأخلاقية و السلوكية، من أجل ذلك يبحث الكثير من أولياء الأمورعن تردد قناة وناسة الجديد، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة على القمر نايل سات، والبرامج التي تقوم بعرضها قناة وناسة.

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

تعتبر قناة وناسة من القنوات التي تعمل على تقديم برامج وأناشيد للأطفال، من أجل ذلك فقد حصدت قناة وناسة على إعجاب نسبة كبيرة من المشاهدات، و تستطيع أن تقوم بتحميل قناة وناسة الرائعة و تردد قناة وناسة على القمر نايل سات هو:

تردد القناة هو: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

أهم البرامج التي تقوم قناة وناسة بتقديمها

تقوم قناة وناسة بعرض أنواع متعددة و مختلفة من البرامج مثل الرسوم المتحركة المحلية وأيضا العالمية، و تعمل كذلك على تقديم الأناشيد الدينية الرائعة و المميزة والمتنوعة و التي تهدف علي تشجع الطفل على تنمية مهارات الطفل، و تعمل على تقديم جميع الأنواع المختلفة و ذلك مثل الرياضة، و اللغة العربية، و كذلك اللغة الإنجليزية، حيث يساعد كل هذا علي تنمية قدرات و مهارات الطفل.