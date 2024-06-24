شبه الايفون وسعرو خيالي.. مواصفات ومميزات هاتف ريلمي c53.. كاميرا عالمية ملهاش وصف

هاتف Realme C53 هو هاتف ذكي جديد من Realme، ويعتبر جزءا من فئة الهواتف المتوسطة التكلفة التي تهدف إلى تقديم أداء جيد ومواصفات متقدمة بسعر معقول، وفي مقال اليوم عبر موقع البديل سوف نتعرف على مواصفات ومميزات الهاتف بشكل من التفصيل.

المواصفات التقنية لهاتف Realme C53

الشاشة، شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، ودقة عرض HD+ 1600 × 720 بكسل، كثافة بكسلات تبلغ حوالي 270 بكسل في البوصة.

المعالج والأداء، معالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة، معمارية 12 نانومتر، وحدة معالجة رسومات PowerVR GE8320.

ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت.

التخزين، خيارات للتخزين الداخلي تصل إلى 128 جيجابايت.

إمكانية التوسيع عبر بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.

الكاميرا، كاميرا خلفية ثلاثية تضم، عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل.، عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، عدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

البطارية، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، دعم للشحن السريع بقدرة 18 وات.

النظام الأساسي، يعمل بنظام تشغيل Android13 مع واجهة Realme UI.

مميزات الهاتف

دعم تقنيات الاتصال مثل الواي فاي والبلوتوث. مستشعر بصمات الأصابع جانبي الذي يجعل من السهل فتح الهاتف بسرعة وأمان. متوفر بألوان مختلفة تتناسب مع أذواق المستخدمين

مميزات شركة ريلمي

شركة ريلمي تمتلك عدة مميزات تجعلها ملفتة في سوق الهواتف الذكية والتكنولوجيا، ومن هذه المميزات: