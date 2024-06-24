بالرقم الامتحاني.. وزارة التربية العراقية توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا

يبحث العديد من الطلاب في العراق عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 في مختلف محافظات البلاد، وزارة التربية العراقية أعلنت عن توفير روابط إلكترونية للاستعلام عن النتائج، بهدف تمكين جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن أخرى، يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج واستخراجها عبر موقع “الوزارة”.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر قسم “نتائج الطلاب”.

حدد فئة “نتائج الثالث متوسط 2024”.

اختر الدور الأول من النتائج.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل بيانات الطالب مثل الاسم والرقم الامتحاني.

اضغط على زر “استعلام” لعرض نتائج الطالب.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

وزير التربية العراقية الدكتور إبراهيم الجبوري أعرب عن تقديره واحترامه لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى جميع الهيئات المعنية التي شاركت في إشراف اختبارات الصف الثالث المتوسط، أكد الجبوري على الاهتمام الكبير الذي تمتعت به اللجان خلال فترة الامتحانات التي استمرت لمدة 15 يومًا في جميع محافظات العراق، وأشار إلى عدم تلقي الوزارة أي شكاوى من الطلبة.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

إليكم نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا: