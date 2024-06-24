حدثها فورا من هنا.. خطوات تحديث لعبة ببجي للاندرويد والايفون.. احصل على مميزات اللعبة الجديدة

تحديثات لعبة PUBG بابجي تعتبر دائما حدث مهم للاعبين، حيث تجلب تحسينات كبيرة ومزايا جديدة لتجربة اللعب، عادة، تتضمن التحديثات تحسينات في الأداء والرسومات، إضافة خرائط جديدة أو تعديلات على الخرائط الحالية، تحسينات في نظام الأسلحة والمعدات، وإضافة مودات لعب جديدة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين نظام الصوت والتواصل داخل اللعبة، وتقديم تحديثات أمنية لمكافحة الغشاشين، يمكن أن تشمل التحديثات أيضا إصلاحات للأخطاء والمشاكل التقنية التي يواجهها اللاعبون، بشكل عام، تهدف التحديثات إلى تحسين تجربة اللاعبين وجعل اللعبة أكثر متعة وإثارة للاعبين المخلصين لـ PUBG.

خطوات تحديث اللعبة

لتحديث لعبة ببجي (PUBG Mobile) على جهاز Android أو iOS، اتبع الخطوات التالية:

التحديث لنظام Android: افتح متجر Google Play على هاتفك. اضغط على القائمة الرئيسية الثلاث نقاط أفقية في الزاوية العلوية اليمنى. اختر التطبيقات والألعاب. اذهب إلى قسم تحديثات للعثور على قائمة بالتطبيقات التي تحتاج إلى تحديث. ابحث عن PUBG Mobile واضغط على تحديث.

لنظام iOS (iPhone/iPad):