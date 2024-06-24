الموارد البشرية توضح .. ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل بالبرنامج؟

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المعايير اللازمة للانتفاع بالضمان الاجتماعي المطور، وقدمت توجيهات مفصلة لإتمام عملية التسجيل عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للضمان، وذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الرقمية.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور ؟

في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجا، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من المعايير الدقيقة والشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، هذه الشروط تعكس التزام الوزارة بتوجيه المساعدات لمن يستحقها بكل شفافية وفعالية، وتشمل النقاط الأساسية التالية:

الجنسية والإقامة يجب أن يكون المتقدم مواطنا سعوديا، يعيش على أرض المملكة بشكل دائم، مؤكدا بذلك ارتباطه الوثيق بالمجتمع والدولة.

الأصول المادية من الضروري أن لا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة، مثل العقارات أو السيارات الفاخرة أو الأراضي الواسعة، مما يدل على حاجته الفعلية للدعم.

مكان الإقامة الحالي ينبغي أن لا يكون المتقدم مقيما في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو السجون، حيث يتم توفير الدعم لهم من خلال تلك المؤسسات.

مستوى الدخل يشترط أن يكون المتقدم ضمن الفئة التي تعاني من قلة الدخل، مما يعزز من حقه في الحصول على المساعدة.

الحد الأقصى للراتب يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المحدد من قبل الوزارة، والذي يعتبر مؤشرا على الحاجة للدعم.

الوثائق المطلوبة يتعين على المتقدم تقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة التي تثبت صحة المعلومات المقدمة وتؤكد استيفاء الشروط المذكورة.

ما هي خطوات التسجيل بالضمان المطور

من أجل الانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ينبغي على المهتمين التحقق أولا من توافقهم مع المعايير المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية، بعد ذلك، يمكنهم البدء بعملية التسجيل من خلال الخطوات الآتية: