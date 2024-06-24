ساعات فقط .. تاريخ عرض مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز + القنوات الناقلة بدون تشفير

يبحث الكثير من محبي وجماهير النادي الأهلي عن موعد عرض مباراة الأهلي والزمالك حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الأهلي الزمالك في الدوري المصري يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 وذلك ضمن المباريات المؤجلة للفريقين في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري ويخوض النادي الأهلي المباراة القادمة في غياب لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد عرض مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة.

تاريخ عرض مباراة الأهلي والزمالك

من المحدد أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الحادية عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة علي استاد القاهرة الدولي ويغيب عن النادي الأهلي اللاعبين الدوليين المشاركين في مباريات المنتخب الأول في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت والتي حصلت علي حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري لكرة القدم وجميع المباريات المحلية ومباريات المنتخب المصري لكرة القدم ، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنكم مشاهدة الاستديو التحليلي قبل وبعد المباراة بوجود العديد من نجوم التحليل المصري لكرة القدم ، ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للفوز بلقب الدوري المصري بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الأسابيع الماضية.