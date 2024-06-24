أتفرج وأنت مكانك .. موعد مباراة الاهلي والزمالك 2024 والقنوات الناقلة مجانًا بالدوري المصري الممتاز

ينتظر عدد كبير جدًا، موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2024، وهذه المباراة الحاسمة التي في النهاية سوف تثبت بفوز أحد الأندية بلقب الدوري المصري الممتاز للعام الحالي 2024، وبناءً على ذلك يمكنك معرفة المواعيد والقنوات الناقلة بشكل كامل وحصري عبر المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال،نظرًا لذلك يمكنك التعرف على التشكيلة المتوقعة لكلا من الفريقين.

موعد مباراة الاهلي والزمالك 2024

جميع عشاق رياضة كرة القدم يلعبون في معرفه موعد مباراة الاهلي والزمالك، حيث أنه من المقرر أن تبدأ المباراة يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو 2024 على أن تنطلق سافرت الحكم لبداية هذه المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث ان المباراة سوف تقام في استاد القاهرة الدولي لذلك جميع الجماهير، سوف تترقب المباراة وتلتف حول الشاشات لمشاهدة هذه المباراة النارية بين الفرقتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

سوف تعرض مباراة الاهلي والزمالك اليوم على قناة أون تايم سبورت وهي من أهم القنوات الرسمية التي تعرض مباريات الدوري المصري الممتاز حصريا عبر شاشتها حيث ان النادي الاهلي في هذه المباراة يرغب في الفوز بأن يحصل على ثلاث نقاط لكي يصل الى اعلى مركز في الدوري ويحصل على المربع الذهبي، حيث انه قد حصل على الفوز خمس مرات في الدوري الممتاز ويأتي على الجانب الآخر فريق الزمالك الذي يرغب في الحصول على الثلاث نقاط لكي يحسن ترتيبه في الدوري.