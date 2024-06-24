مفاجأة وفرحة للموظفين.. تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وجدول زيادة الرواتب الأخير.. المالية توضح

رواتب شهر يوليو 2024، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف الرواتب للموظفين وذلك لرواتب شهر يوليو حيث أن الموظفين قد قاموا بقبض آخر راتب لشهر يونيو مبكرا وذلك في التاسع من شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى ونهاية السنة المالية لذلك قررت وزارة المالية أن تقوم بتبكير صرف الرواتب للموظفين لشهر يوليو 2024 واليوم سوف نتعرف على موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وجدول الصرف بزيادات الجديدة في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف مرتبات يوليو 2024

نشرت وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني انها قامت بتبكير صرف رواتب شهر يوليو 2024، حيث أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن تبكير موعد صرف الرواتب مش كلا من شهر يوليو و أغسطس وسبتمبر.

يبدأ الموظفين في القطاع الحكومي بصرف رواتبهم الخاصة بشهر يوليو 2024 من اليوم 18 يوليو ويستمر عملية صرف الرواتب حتى 24 من يوليو على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يمكن الموظفين أن يقوموا بصرف رواتبهم الخاصة بشهر يوليو 2024 عبر مكاتب البريد أو من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر نقاط فوري أو المحافظ الإلكترونية.

صرف مرتبات يوليو 2024

يتم صرف رواتب شهر يوليو 2024 مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والذي قام رئيس السيسي بالإعلان عنه وقام الموظفين بصرفه في الشهر الماضي ليأتي صرف مرتبات يوليو وفقا للقيم التالية:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى لرواتب 2024 الدرجة العليا 10200 جنيه. درجة المدير العام 9200 جنيه. الدرجة الأولى 8200 جنيه. الدرجة الثانية 8000 جنيه. الدرجة الثالثة 7500 جنيه. الدرجة الرابعة 7000 جنيه. الدرجة الخامسة 6500 جنيه. الدرجة السادسة 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2024

من المقرر أن يبدأ صرف رواتب شهر أغسطس في يوم 22 من الشهر ذاته على أن تكون المتأخرات في يوم 8، 11، 12 اغسطس.