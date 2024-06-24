ظهرت.. نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

في الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع داخل محافظات اليمن، بحيث يتطلع عليها جميع الطلاب والطالبات، فضلاً عن أن وزارة التربية والتعليم اليمنية عملت بكافة أجهزتها في سبيل الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تضمن وصول كافة المستحقات الخاصة بالدرجات، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة نظرًا لتحديدها للمرحلة الدراسية الجديدة.

ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن الإطلاع على نتائج الصف التاسع يمكنك الحصول عليها عبر الرقم الهاتفي التي خصصتها الوزارة “161” التي من خلالها يمكنك إرسال رسالة نصية تحمل رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبات، بحيث تتمكن من الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، تسهيلاً على الجميع في معرفة نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن وكافة المحافظات، وفقًا لما يلي:-