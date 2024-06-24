الآن ومن خلال “نتائجنا” يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إطلاق رابط خاص للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2024، مما يهدف إلى تسهيل الوصول إلى النتائج لكل من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تبسيط العملية التعليمية وضمان الشفافية والدقة في عرض النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستُعرض عبر موقعها الرسمي وكذا من خلال منصة “نتائجنا”، وقد حددت الوزارة موعدًا محددًا لظهور النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بدقة، والمصادقة على النتائج من قبل الوزير قبل نشرها، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

وللاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية: قم بفتح المتصفح والولوج إلى الموقع الرسمي للوزارة.

إدخال الكود المخصص: بعد الوصول إلى الموقع، سيُطلب منك إدخال كود مخصص لتسهيل استخدام الموقع.

اختيار “نتائج الامتحانات”: من القائمة الرئيسية، اضغط على خيار “نتائج الامتحانات”.

تحديد “نتائج الثالث المتوسط”: اختر هذا الخيار من القائمة المنسدلة.

اختيار الدور والمحافظة: حدد خيار “الدور الأول”، ثم اختر المحافظة التي تتبع لها.

تنزيل ملف النتائج: اضغط على زر “تنزيل” ليتم تنزيل الملف الذي يحتوي على جميع الدرجات.

البحث عن النتيجة: بعد تنزيل الملف، ابحث عن نتيجة الطالب باستخدام رقم الامتحان أو الاسم.

الاستعلام عبر رقم الطالب: بدلاً من البحث اليدوي، يمكنك اختيار “الاستعلام عبر رقم الطالب” وإدخال الرقم الخاص بالطالب ليتم عرض النتيجة مباشرة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع “نتائجنا”

بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر موقع “نتائجنا” باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع “نتائجنا”: ابدأ بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة “نتائجنا”.

اختيار “نتائج الثالث المتوسط”: من القائمة الرئيسية، اضغط على زر “نتائج الثالث المتوسط”.

البحث عن المحافظة: ابحث عن المحافظة التي تتبع لها مدرسة الطالب.

التحقق من حالة النتائج: إذا كانت النتائج لم تظهر بعد، ستجد الحالة “قيد الانتظار”، أما إذا ظهرت، ستجد حالة “تم الرفع”.

تنزيل ملف النتائج: اضغط على زر “تنزيل” لاستلام نسخة من الملف الذي يحتوي على النتائج.

البحث عن رقم الطالب: بعد تنزيل الملف، ابحث عن رقم الطالب في الملف.

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