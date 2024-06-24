“رسميًا” حمل تطبيق ولي الأمر APK حالًا للحصول على النتائج 2024 بروابط Direct

يسعى أولياء الأمور إلى متابعة نتائج أبنائهم بشكل مستمر، لذلك أعلنت البوابة التعليمية عن تطبيق “ولي الأمر” في سلطنة عمان، حيث يمكنهم الاطلاع على نتائج الطلاب لعام 2024 بسهولة وراحة، فيمكن أن يتم تحميل التطبيق والحصول على جميع النتائج لجميع الصفوف الدراسية، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

تحميل تطبيق ولي الأمر

تطبيق ولي الأمر في البوابة التعليمية في سلطنة عمان يتم استخدامه لمعرفة نتائج الطلاب، حيث يمكن أن يتم تثبيته بسهولة، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يمكن الدخول إلى جوجل بلاي عبر هاتفك المحمول.

ثم بعد ذلك يتوجه المستخدم إلى شريط البحث ويضغط على أيقونة برنامج ولي الأمر.

بعد ذلك، يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك، يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح لضمان نجاح تنزيل التطبيق من المرة الأولى.

وأخيرًا، إدخال رقم هاتف الجوال لولي الأمر والضغط على زر تأكيد صحة المعلومات.

استخراج نتائج الطلاب من البوابة التعليمية

إليكم كيفية استخراج نتيجة الطالب بسهولة بواسطة التطبيق، حيث تتلخص الخطوات كما يلي:

يتم الدخول إلى موقع البوابة التعليمية.

ثم يتم إدخال رقم الهاتف والبطاقة والنقر على أيقونة الواجبات المدرسية.

النقر على خيار أدوات التقويم وتحديد نوع التقرير واختيار الاختبار ثم طباعة التقرير.

يعد تحميل تطبيق ولي الأمر 2024 خطوة أساسية لأولياء الأمور في سلطنة عمان للاستعلام بسهولة عن نتائج أبنائهم الطلاب، وهو تطبيق يقدم الكثير من المزايا المتعددة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، لذلك يجب تواجده على جميع الهواتف.