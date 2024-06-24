هتاخد معاش ولا لا..؟! رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي 2024..؟!

تشهد محركات البحث، خاصة جوجل، نشاط ملحوظ من قبل المواطنين في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية، حيث يسعون لمعرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين الجدد من برنامج تكافل وكرامة لعام 2024 يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز مبادرات الدعم الاجتماعي التي تقدمها الدولة، ويمثل دعم مادي ضروري للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة، هذا الدعم يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل التضخم وارتفاع تكاليف الحياة المستمر، فمع زيادة ضغوط الحياة وارتفاع الأسعار بشكل متزايد، يعد هذا البرنامج بمثابة طوق نجاة لكثير من الأسر التي تجد نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة.

شروط التقديم على المعاش

يشترط أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 65 عاما للحصول على الدعم. كما يتعين على المتقدم أن يكون مسجل في برنامج تكافل وكرامة، ويجب أن لا يكون مستفيدا من أي أنظمة تأمين أو دعم مالي آخر من أي جهات داعمة أو برامج مساعدة مختلفة. يتعين على المتقدمين تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة في موعد تقديم الطلبات، بحيث يتم رفع كافة البيانات المتعلقة بهم بشكل دقيق وفي الوقت المحدد. بالنسبة للعائلات التي تسعى للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، يجب أن تكون لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و18 سنة، وأن يكون هؤلاء الأطفال ملتحقين بمراحل تعليمية متنوعة حسب أعمارهم ومستوياتهم الدراسية. أما السيدات اللاتي لا يمتلكن دخل ثابت أو وظيفة، ولديهن أبناء تتجاوز أعمارهم 18 عاما، فيجب عليهن التقدم بطلبات للحصول على الدعم، موضحين حالتهم الاجتماعية والمادية واحتياجاتهم الخاصة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه