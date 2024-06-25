تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 NATIONAL GEOGRAPHIC ABU DHABI بأقوى إشارة وجودة عالية HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، زاد البحث في الوطن العربي بل والعالم كله حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، وذلك حيث تعتبر واحدة من أهم وأفضل القنوات الفضائية حيث تقدم محتوى فريد من نوعه، فالقناة تهتم بكل ما هو مثير في عالم الطبيعة والحيوانات سواء البرية أو الجوية أو المائية وغيرها العديد من المظاهر والظواهر الطبيعية حول العالم، ونستعرض معكم الآن التردد الصحيح للقناة المفتوحة على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

منذ فترة أعلنت إدارة القناة عن تغيير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 من أجل ضبط جودة الصوت والصورة حتى يستفيد المشاهد من تجربة أفضل لمشاهدة ممتعة، ونوفر لكم الآن التردد الصحيح للقناة من أجل الاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج والأحداث والظواهر الطبيعية، ويتمثل التردد في الآتي:

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معدل الاستقطاب النايل سات 11411 30002 3/4 H – أفقي

كذلك نوفر لمستخدمي القمر الصناعي عرب سات التردد الجديد الخاص بالقناة والتي يمكنهم من خلاله مشاهدة القناة بأفضل جودة عالية ممكنة، وذلك عن طريق البيانات التالية:-

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11526 أو 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

بعد ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 نقدم لكم أهم وأبرز البرامج التي تقدمها القناة لمشاهديها، ومن ضمنها:-