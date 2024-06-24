قبضت المعاش ولا لسه.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وأماكن صرفها وخطوات الإستعلام عنها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2024، مع انتهاء إجازة العيد بدأ البحث يزداد عن موعد صرف معاشات شهر يوليو حيث أعلنت وزارة التضامن عن موعد صرف معاشات شهر يوليو وذلك للمستفيدين من أصحاب المعاشات واليوم سوف نتعرف معا على مواعيد صرف معاشات وجدول وأماكن صرف المعاشات في السطور القادمة فتابعونا.

صرف معاشات شهر يوليو 2024

صرحت وزارة التضامن الإجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 الذي من المقرر أن يكون يوم الأثنين الموافق الأول من شهر يوليو 2024.

حيث تقوم الوزارة بصرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مستحق وذلك عبر فروع بنك ناصر ومكاتب البريد وماكينات ال تي ام كما نوهت الوزارة عن صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو للمستحقين الذين لم يتمكنوا من صرفها في الأيام الماضية بسبب إجازة العيد.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

حرصا من وزارة التضامن الإجتماعي والحكومة على راحة أصحاب المعاشات فقد وفرت أكثر من وسيلة يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات القيام بصرف معاشاتهم وهي كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

فروع بنك ناصر الإجتماعي.

عبر نقاط خدمة فوري.

من خلال المحافظ الإلكترونية.

الإستعلام عن صرف معاشات شهر يوليو 2024

يمكن المستحقين من أصحاب المعاشات أن يقوموا بالإستعلام عن معاشات شهر يوليو وذلك عبر الخطوات التالية: