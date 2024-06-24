رسميًا.. موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني.. الموسم المليئة بالأحداث التشويقية

في حلقات أكثر إثارة وتشويقًا في عالم التاريخ، تم عرض الموسم الأول من مسلسل السلطان محمد الفاتح سلطان الفتوحات، ليعمل على جذب ملايين المتابعين في مختلف دول العالم، حتى أن ذلك جاء بعد أخر عرض له في عام 2018، ليعود وبكل قوة مع طاقم عمل أكثر من رائع في نقله للأحداث التاريخية التي خاضها الأمير العشريني في فتح القسطنطينية، وعمل ذلك المسلسل على توضيح جزء من الحقيقة في حياة سلطان الفتوحات كما يُقلب بذلك، لتبدأ التساؤلات حول موعد إذاعة الجزء الثاني، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أولى حلقات الموسم الثاني من محمد الفاتح

تم طرح عدد من الحلقات في الموسم الأول من مسلسل السلطان محمد الفاتح سلطان الفتوحات، ليتم عرض الجزء الثاني من المسلسل مع نهاية شهر أغسطس المقبل، لكي يتمكن جميع المتابعين من متابعة ومشاهدة أروع الأحداث التاريخية، مع نشر بعض الصور والإعلانات الترويجية التي يمكنك مشاهدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أبطال مسلسل السلطان محمد الفاتح

ومن أبطال مسلسل السلطان محمد الفاتح هم “كنان إميرزالي أوغلو، تشيتين تيكندور، غوركان أويغون، بشرى ديفيلي، هازال فيليز”، وذلك عبر قناة تي أر تي، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-