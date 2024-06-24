“شوف اسمك من الناجحين” .. رابط استعلام نتائج التاسع في سوريا 2024 رسميًا وموعد الظهور 

العديد من الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب للإعلان عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2024 بواسطة رقم الاكتتاب، حيث يتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج بعد اعتمادها رسميًا من قبل الوزارة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أن سوف تظهر في الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط استعلام نتائج التاسع في سوريا 2024.

رابط استعلام نتائج التاسع في سوريا 2024

يمكن الحصول على النتائج إلى الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة، بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية في سوريا.

ثانيا الانتقال إلى قسم نتائج الاختبارات.

ثالثًا، نختار نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2024 باستخدام رقم الاكتتاب.

رابعا، نقوم بتحديد اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب الذي يبحث عن نتيجته.

خامسًا، يجب كتابة الاسم الرباعي للطالب أو إدخال رقم الاكتتاب الخاص به في مكانه المخصص.

سادسًا، نضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وستظهر لك النتيجة مع درجات المواد والمجموع الكلي.

موعد الاعلان عن نتائج التاسع في سوريا

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لوزارة التربية والتعليم في سوريا، لم يتم تحديد موعد إعلان نتائج الصف التاسع لسوريا لعام 2024 بعد، وسيتم الإعلان عنها بعدما تكتمل عمليات التصحيح والمراجعة، ويمكنك الإطلاع على النتيجة فور ظهورها، وذلك عن طريق إتباع خطوات رسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في سوريا، حيث بقى القليل من الوقت على الظهور.