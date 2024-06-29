إزاى توفر فلوسك 💸 في كارت عداد الكهرباء.. كيف يرجع العداد «أبو كارت» للشريحة الأولى؟

كارت عداد الكهرباء، لقد أصبح العداد أبو كارت هو الأكثر انتشارا واستخداما في الوقت الحالي حيث أنه يحل محل العداد التقليدي القديم بل وأصبح أفضل من حيث الإستخدام واستهلاك الكهرباء، وذلك لأنه يجبرنا على ترشيد الإستهلاك وبذلك يكون حقق العداد الكارت عدالة الإستخدام بسبب عمله بنظام برمجي محكم بالوقت والتاريخ لا يعتمد على القارئ كما هو الحال فى استخدام العداد التقليدي وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف معا إزاي يرجع العداد الكارت شريحة أولى فتابعونا.

كيف يرجع العداد أبو كارت شريحة أولى

يتطلع الكثير من مستخدمي كارت عداد الكهرباء إلى عودته للشريحة الأولى لتجنب الشحن بمبالغ كبيرة والطريقة كما يلى:

يعتبر من أهم مميزات العداد الكارت أنه يعود إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر.

وهكذا يكون على اختلاف مع العداد القديم حيث أن العداد القديم يحاسب المشترك من وقت مرور القارئ لحين عودته في الشهر التالي.

أما العداد أبو كارت يعود إلى الشريحة الأولى بوقت ونظام محكم بداية من تاريخ أول كل شهر .

مميزات العداد أبو كارت

لقد تم طرح كارت عداد الكهرباء في الأسواق بناء على المميزات المختلفة التي يحظى بها عن العداد الميكانيكي القديم وهي كالتالي:

يمكنك العداد أبو كارت من معرفة استهلاكك أول بأول من خلال متابعة الشاشة الموجودة على العداد.

وبالتالي يمكننا من ترشيد الإستهلاك حيث يمكننا تقسيم ما تبقى من الرصيد على باقي أيام الشهر بالتساوي أو تقليل الإستخدام حتى يكفي الرصيد لأطول فترة ممكنة.

يعطي العداد إشارات إنذار قبل نفاذ الرصيد حتى يتمكن المستخدم من إعادة شحن الكارت لضمان استمرار الخدمة.

تجنب الأخطاء الناتجة عن العامل البشري وهو قارئ العداد الذي من الممكن أن يحدث معه خطأ نتيجة قراءة خاطئة تؤدي إلى كتابة استهلاك أكبر من الحقيقي.

المتابعة المستمرة للإستهلاك تجنب أفراد الأسرة جميعا الإستهلاك المفرط.

يمكنك العداد ابو كارت من الشحن بأي قيمة بداية من 10 جنيهات وحتى 10000 جنيه.

أسباب نفاذ رصيد كارت عداد الكهرباء سريعا

هناك عدد من الأسباب التي وضحها جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عبر الموقع الألكترونيّ الخاص به في بيان يوضح الأسباب التي تقف وراء نفاذ رصيد كارت عداد الكهرباء سريعا وقد جاءت هذه الأسباب كالتالي: