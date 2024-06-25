إزاى توفر فلوسك 💸 في كارت عداد الكهرباء.. كيف يرجع العداد «أبو كارت» للشريحة الأولى؟

لقد أصبح العداد أبو كارت هو الأكثر انتشارا واستخداما في الوقت الحالي حيث أنه يحل محل العداد التقليدي القديم بل وأصبح أفضل من حيث الإستخدام واستهلاك الكهرباء، وذلك لأنه يجبرنا على ترشيد الإستهلاك وبذلك يكون حقق العداد الكارت عدالة الإستخدام بسبب عمله بنظام برمجي محكم بالوقت والتاريخ لا يعتمد على القارئ كما هو الحال فى استخدام العداد التقليدي وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف معا إزاي يرجع العداد الكارت شريحة أولى فتابعونا.

كيف يرجع العداد أبو كارت شريحة أولى

يتطلع الكثير من مستخدمي العداد أبو كارت إلى عودته للشريحة الأولى لتجنب الشحن بمبالغ كبيرة والطريقة كما يلى:

يعتبر من أهم مميزات العداد الكارت أنه يعود إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر.

وهكذا يكون على اختلاف مع العداد القديم حيث أن العداد القديم يحاسب المشترك من وقت مرور القارئ لحين عودته في الشهر التالي.

أما العداد أبو كارت يعود إلى الشريحة الأولى بوقت ونظام محكم بداية من تاريخ أول كل شهر .

مميزات العداد أبو كارت

لقد تم طرح العداد الكارت في الأسواق بناء على المميزات المختلفة التي يحظى بها عن العداد الميكانيكي القديم وهي كالتالي: