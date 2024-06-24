ظهرت الآن!! نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في هذا الموعد رسميًا 2024 بروابط استعلام رسمية

تجري حالياً الكثير من عمليات البحث من قبل الطلاب لمعرفة رابط استعلام نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا للدور الأول، وبمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم الإعلان عن النتائج من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بموقع نتائجنا أو من خلال وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا” للدور الأول، حيث حسب وزارة التربية العراقية، قد تم تفعيل موقع “نتائجنا” لنتائج الصف الثالث المتوسط بحيث يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة تامة، بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا.

اختر نتائج صفك الدراسي وهو الصف الثالث المتوسط للدور الأول.

ثالثًا، يجب عليك اختيار المحافظة التي تنتمي إليها في الحقل المخصص لها.

قم باختيار تنزيل النتائج PDF.

قم بالضغط على ايقونة حفظ الملف.

وأخيراً، ينبغي أن تضغط على عرض النتائج وتنتظر قليلاً حتى تظهر النتيجة أمامك بعد إدخال بياناتك الصحيحة.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

وبعد أن قمنا بتوضيح رابط الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب، أكدت وزارة التربية العراقية أن عمليات التصحيح والمراجعة لن تستغرق أكثر من 10 أيام وسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها. وعقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، ستتوفر النتائج عبر المواقع الإلكترونية مثل موقع نتائجنا أو من خلال وزارة التربية العراقية.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024

فور الانتهاء من عمليات التصحيح، سيتم توفير النتائج مباشرة على موقع نتائجنا الإلكتروني، ويمكنكم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: