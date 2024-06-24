نتائج الصف التاسع 2024 اليمن [صنعاء – حضرموت – عدن – تعز، وجميع المحافظات] برقم الجلوس عبر yemenexam com

طال انتظار الطلاب وأولياء أمورهم لإعلان نتائج الصف التاسع 2024 اليمن الدور الأول حيث كانت الامتحانات قد انتهت منذ ما يقرب من شهر، والطلاب يترقبون بتوتر وضغط كبير ظهور نتائج الصف التاسع 2024 الخاصة بهم لمعرفة مجموع درجاتهم في المواد الدراسية، ومن المعروف أن هذا الصف الدراسي هام جداً في مسيرة الطلاب التعليمية وحياتهم ومستقبلهم فيما بعد، ولذلك فالجميع يسعى لمعرفة متى موعد إعلان تلك النتائج.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

أخر الأخبار التي خرجت من داخل لجان التصحيح بشأن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن هو أن أعمال التصحيح قد انتهت وجاري الآن العمل على مراجعة كراسات إجابات الطلاب ومراجعة التصحيح مرة أخرى وذلك حيث شهدت نسبة النجاح تراجع ونسبة الرسوب وصلت إلى أكثر من 30%، وعن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة فمن المنتظر أن يتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة ومن المتوقع أن تٌعلن رسمياً مع مطلع الأسبوع المقبل، ومن جانبها تعمل وزارة التربية والتعليم اليمنية على التسهيل على الطالب وولي أمره فوفرت رابط إلكتروني يمكن من خلاله استعلام النتائج برقم الجلوس فقط، وكذلك يتم تفعيل خدمة الاستعلام عن النتائج عن طريق الرسائل القصيرة SMS حيث يمكن إرسال رقم جلوس الطالب على رقم 161 وفور إعلانها سيتم إرسال مجموع الطالب مباشرة.

موقع نتائج الصف التاسع 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن من خلال عدة خطوات بسيطة، على النحو الآتي:-