شوف قبضك بعد الزيادة .. استعلم عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن 2024 بالزيادة الجديدة 

أعلنت وزارة المالية عن قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لعام 2024، حيث أن سوف يتم صرف الرواتب مع الزيادة الجديدة المقررة هذا الشهر، ومنذ الإعلان عن هذه الزيادة، يبحث الكثير من المتقاعدين لمعرفة نسبة الزيادة التي ستضاف إلى الرواتب، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

الزيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين في الاردن

بعد إعلان وزارة المالية الأردنية عن زيادات في معاشات المتقاعدين العسكريين، سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لعام 2024، على النحو التالي:

ارتفعت الرواتب لرتبة رقيب زيادة جديدة تصل قيمتها إلى 28 دينار أردني.

تمت زيادة الرواتب لرتبة نائب رقيب بمقدار يصل إلى 33 دينار أردني.

تمت الزيادة الجديدة في رواتب رتبة عميد بمقدار يصل إلى 35 ديناراً أردنياً.

جاءت الزيادة الجديدة في رواتب رتبة لواء بمبلغ يصل إلى 30 دينار أردني.

تمت زيادة الرواتب لرتبة ملازم أول بمقدار 36 دينار أردني.

جاءت الزيادة الأخيرة في الرواتب لرتبة ملازم لتصل إلى 38 دينار أردني.

جاءت الزيادة الجديدة في رواتب رتبة المقدم بمقدار يصل إلى 38 دينار أردني.

تم الإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب لرتبة رائد، تصل إلى 38 دينار أردني.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لعام 2024

سوف نتعرف فيما يلي كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن لعام 2024، وقد جاءت طريقة الاستعلام كما يلي: