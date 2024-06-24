النتائج ظهرت!.. رابط نتائج الثالث متوسط دور أول في العراق 2024

في الوقت الحالي، نتائج الثالث متوسط هي من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي، فضلاً عن أن النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح التي دام لمدة أسابيع، حتى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي لكي يتم العمل على رفع كشوفات النتائج عبر الموقع الرسمي وغيرها من المواقع الإلكترونية المؤهلة لإعلان النتائج.

موعد عرض نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، نأمل ان ننتهي خلال الأسبوع الحالي من فحص وتدقيق نتائج الثالث المتوسط، مما يُشير ذلك إلى إعلان النتائج ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع العلم أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي حتى يتم الإنتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح التي دامت لأسابيع متعددة، وعليه فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت من قبل الوزارة.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-