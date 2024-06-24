عاااجل اعرف نتيجتك .. موعد شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 برابط رسمي مباشر 

حالة من البحث المكثف بين العديد من الطلاب في الجزائر لمعرفة رابط الحصول على شهادة التعليم المتوسط بالجزائر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج خلال الأسبوع المقبل في يوم 29 يونيو 2024، ومن خلال السطور التالية سنوضح لجميع المتابعين رابط الحصول على النتائج.

شهادة التعليم المتوسط بالجزائر

من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024

بعد أن أوضحنا لجميع المتابعين موعد الإعلان عن النتائج، وبالنسبة للرابط الخاص بالحصول عليها، فإنه من المقرر تفعيله في الوقت الحالي لكي يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم دون الحاجة للتوجه لأي مكان، سيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ينبغي تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية.

يجب كتابة رقم الطالب في المكان المخصص.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

الضغط على زر النتائج.

النقر على زر عرض نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الضغط فوق زر عرض النتائج.

مواد شهادة التعليم المتوسط

وبعد أن قدمنا لجميع الطلاب الرابط الخاص بالحصول على النتائج، جاءت المواد الدراسية على النحو التالي:-