“هاتف رهيب بسعر رخيص” بكاميرا 50 ميجابيكسل من سامسونج بسعر يناسب محدودي الدخل!

تحرص دائما شركة سامسونج جالكسي على أن تكون في يد كل مواطن من مختلف دول العالم لذلك نجدها دائما تعمل على تصنيع أفضل الأجهزة وأجهزة كثيرة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات، وبالفعل قامت بإصدار هاتف ذات مواصفات جيدة وسعر مناسب جداً لفئة محدودي الدخل، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابيكسل لمحدودي الدخل.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A14

يشتمل هاتف سامسونج جالاكسي A14 على مواصفات رائعة، وسوف نوضح منها ما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Samsung galaxy A14 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة سرعة الشحن ١٥ وات ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الأسود الأحمر الفضي الاخضر عدد الكاميرات الخلفية ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل نوع المعالج ميدياتك Exynos 1330 الرامات ٤ أو ٦ أو ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٦٤ أو ١٢٨ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم نوع الشاشة Pls LCD حجم الشاشة ٦,٦ بوصة معدل التحديث ٩٠ هرتز

مميزات هاتف Samsung galaxy A14

يدعم هاتف Samsung galaxy A14 على مميزات رائعة جدا أبرزها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة وجودة عالية جدا تمنحك صورة نقية وجميلة.

وأيضا يدعم أشكال أنيقة وألوان عديدة ومتنوعة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كذلك أيضاً يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى مع امكانية توسيعها بكارت ميموري.

وأيضا يدعم ذلك الهاتف بطارية قوية يمكنها العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى شحن مع شحن سريع للبطارية.

وأيضا يدعم معدل تحديث قوي لممارسة الألعاب الإلكترونية بكل سهولة.

سعر هاتف Samsung galaxy A14

بعد عرض مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يرغب الكثير في معرفة أسعاره، وهي كما يلي: