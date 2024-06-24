“هاتف رهيب بسعر رخيص” بكاميرا 50 ميجابيكسل من سامسونج بسعر يناسب محدودي الدخل!

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“هاتف رهيب بسعر رخيص” بكاميرا 50 ميجابيكسل من سامسونج بسعر يناسب محدودي الدخل!

تحرص دائما شركة سامسونج جالكسي على أن تكون في يد كل مواطن من مختلف دول العالم لذلك نجدها دائما تعمل على تصنيع أفضل الأجهزة وأجهزة كثيرة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات، وبالفعل قامت بإصدار هاتف ذات مواصفات جيدة وسعر مناسب جداً لفئة محدودي الدخل، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أفضل موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابيكسل لمحدودي الدخل.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A14

يشتمل هاتف سامسونج جالاكسي A14 على مواصفات رائعة، وسوف نوضح منها ما يلي.

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفSamsung galaxy A14
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة سرعة الشحن١٥ وات
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية الأسود

الأحمر

الفضي

الاخضر

عدد الكاميرات الخلفية٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٣ ميجا بيكسل
نوع المعالجميدياتك Exynos 1330
الرامات٤ أو ٦ أو ٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٦٤ أو ١٢٨ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
نوع الشاشةPls LCD
حجم الشاشة٦,٦ بوصة
معدل التحديث٩٠ هرتز
هاتف Samsung galaxy A14
هاتف Samsung galaxy A14

مميزات هاتف Samsung galaxy A14

يدعم هاتف Samsung galaxy A14 على مميزات رائعة جدا أبرزها ما يلي:

  • أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى كاميرا أمامية وخلفية ذات دقة وجودة عالية جدا تمنحك صورة نقية وجميلة.
  • وأيضا يدعم أشكال أنيقة وألوان عديدة ومتنوعة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كذلك أيضاً يدعم سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى مع امكانية توسيعها بكارت ميموري.
  • وأيضا يدعم ذلك الهاتف بطارية قوية يمكنها العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى شحن مع شحن سريع للبطارية.
  • وأيضا يدعم معدل تحديث قوي لممارسة الألعاب الإلكترونية بكل سهولة.

سعر هاتف Samsung galaxy A14

بعد عرض مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يرغب الكثير في معرفة أسعاره، وهي كما يلي:

  • حيث من المتوقع أن يتم بيع ذلك الهاتف المحمول مقابل سعر ٥,٨٥٠ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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