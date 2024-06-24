WhatsApp تُعلن إضافة ميزة جديدة في تحديث واتساب الأخضر الجديد 2024!.. مُبهرة ومش هتستغنى عنها

شهدت الساعات الماضية تحديث جديد لتطبيق واتساب الأخضر العادي ذلك التطبيق الرسمي والأشهر للمحادثات بين الأشخاص، حيث يعمل مطوري التطبيق على إحداث تغييرات كبيرة في ذلك التطبيق لجعله يواكب تطورات وطموحات المستخدمين، ونرصد لكم مزايا ذلك التحديث الجديد.

ميزة جديدة في واتساب اخر تحديث

في التحديث الجديد لتطبيق واتساب WhatsApp تم الإعلان عن ميزة جديدة قد تكون مفيدة وهامة جداً لجميع المستخدمين، ألا وهي ميزة تحويل الرسائل الصوتية “Voice Note” إلى رسائل مكتوبة، بحيث يمكن للشخص تحويلها بضغطة رز واحدة فقط وذلك للتسهيل عليه أو في حال كان المستخدم في مكان مزدحم ولا يمكنه السماع فيحولها إلى نص لقراءته.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة قيد التجربة الآن ونزلت في النسخة التجريبية وقريباً جداً ستكون متاحة للجميع بحيث يمكنهم الاستفادة منها بشكل رسمي.

طريقة تحديث واتساب WhatsApp الجديد 2024

يمكنكم تحديث تطبيق واتساب العادي WhatsApp بدون أي مشاكل عن طريق إتباع الخطوات التالية:-