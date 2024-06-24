رابط استعلام غرامات المرور في العراق 2024 وخطوات السداد

أصبح سهلاً على جميع المواطنين في محافظات العراق، بالاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني، لتكون من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يتم العمل على تقديمها أمام كافة المواطنين في الدولة، مع العلم أن هذه الخدمة تُسهل على الجميع الوقت والجهد اللازم على الجميع في إنهاءها، والعمل كذلك على سداد قيمة الغرامة المكلف بها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها بحيث تتمكن من الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بغرامات المرور في كافة المحافظات العراقية، بإتباع الأتي:-

أن تذهب إلى منصة أور الإلكترونية في البداية.

ثم تقوم بتسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة تسجيل الدخول.

مع اختيار الخدمة التي ترغب فيها “الاستعلام عن غرامات المرور”.

ليتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالاستعلام عن الغرامة.

النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية.

إجراءات سداد غرامات المرور في العراق

وعن الإجراءات التي يُرجى القيام بإتباعها بحيث تتمكن من سداد غرامات المرور في محافظات العراق، عليك اتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-